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Kuzey ’tan acı haber

Kuzey Irak’tan acı haber
Hakkari Şemdinli'ye bağlı Derecik beldesinin karşısındaki topraklarında PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenlendi. Çıkan çatışmada Uzman Çavuş Furkan Peker şehit oldu. PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyonların sürdüğü bildirildi.
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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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