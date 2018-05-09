Hakkari Şemdinli'ye bağlı Derecik beldesinin karşısındaki Irak topraklarında PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenlendi. Çıkan çatışmada Uzman Çavuş Furkan Peker şehit oldu. PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyonların sürdüğü bildirildi.
Kuzey Irak’tan acı haber
- 09 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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