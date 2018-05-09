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Komşu’dan bir skandal daha

Komşu’dan bir skandal daha
15 Temmuz darbe girişimi sonrası 'a kaçan 'cü askerlerden biriyle ilgili skandal bir karar daha verildi. Yunanistan, firari darbeci askerlerden birinin daha iltica talebini kabul etti. Bu arada Yunanistan İltica Dairesi daha önce de söz konusu askerler arasında yer alan Süleyman Özkaynakçı'nın iltica talebini kabul etmişti. Hatta ona ultra güvenlikli bir ev vermişti.
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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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