15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan FETÖ'cü askerlerden biriyle ilgili skandal bir karar daha verildi. Yunanistan, firari darbeci askerlerden birinin daha iltica talebini kabul etti. Bu arada Yunanistan İltica Dairesi daha önce de söz konusu askerler arasında yer alan Süleyman Özkaynakçı'nın iltica talebini kabul etmişti. Hatta ona ultra güvenlikli bir ev vermişti.
Komşu’dan bir skandal daha
Etiketler: FETÖ , Yunanistan
- 09 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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