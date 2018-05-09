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Jandarma içim nöbet tutuyor

Jandarma ekipleri, 'nde yaşayan ve 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde avlanması yasaklanan nin neslinin korunabilmesi için göç yolunda gece gündüz nöbet tutuyor.


Türkiye'nin 3 bin 713 kilometrekare yüz ölçümüne sahip en büyük gölünde neslini devam ettiren , üreme dönemi olan nisan ayı ile temmuz ortalarında tatlı su ağızlarına göç ediyor.

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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba 15:49
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