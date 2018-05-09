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  1. Deli yürüyüşü!
  2. YSK'dan imza kararı

Fabrika ayarı

’liler ve özürlüsü çıktı. AK Parti’liler hemen asansör fabrikası açarak mesaj yolladı.

Fabrika ayarı
, e ters bindi. de partideki e kalabalıktan giremedi. "Bu kafayla iktidar olunmaz" diyerek 'nin çağdışı kaldığını ilan etti.



(16 ŞUBAT 2011 - CHP lideri, yürüyen merdivene ters binip alay konusu olmuştu)



( 7 MAYIS 2018 - İnce, genel merkezdeki asansöre bindi. Aşırı yük sinyali yandı ama kimse inmedi! CHP'nin adayından itiraf geldi: Niye iktidar olamadığımız ortada! )

AK Parti ise asansör komedisini tek hamlede bitirdi! Kocaeli'de 20 milyon euro'luk 'Yürüyen merdiven ve asansör fabrikası'nın açılışı için tören düzenledi. Aradaki farkı gösterdi.



( 8 MAYIS 2018 Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, dün Türkiye'nin en modern asansör ve yürüyen merdiven fabrikasının açılışını yaptı...)
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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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