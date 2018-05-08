Her daim özgürlükten bahseden İsveç, Türkler'e karşı gösterdiği sert tutumuyla gündeme geldi. Son yaptığı ise tam anlamıyla 'rezaletti'... Şehrin Thurgau kantonundaki Uttwil'deki bölgesindeki bir okulda Türk öğrenciler, Çanakkale Zaferi'nin canlandırmasını gerçekleştirdi. Ancak İsveç, bu durumu hazmedemedi! SonntagsBlick isimli gazetede etkinliği "İsveçli çocuklar savaştı" başlığıyla verdi! Gösteriyle ilgili Türk Büyükelçiliği'ni de suçlayan İsveç, "Türkler arasında milliyetçiliği artırmak amacıyla yapıyorlar" dedi. İsveç'in bu çirkin tavrı ise 'Üzerinden yüzlerce yıl geçmesine rağmen Çanakkale Zaferi'ni hala hazmedemeyenler var' dedirtti. Ülkede yaşayan gurbetçiler ise "Bize saldırmak için her şeyi kullanıyorlar. Kendi tarihimizi bile istediğimiz gibi yaşayamıyoruz" diye konuştu.
Etiketler: Çanakkale , Çanakkale Zaferi , isveç
- 08 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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