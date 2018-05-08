Mikser kabusu!

İstanbul Kağıthane'de dün park halindeki beton mikseri yokuş aşağıya kaydı. Bir evin oturma odasının duvarına çarparak durabildi. Demir korkuluklar ve evin duvarı yıkıldı. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Evde maddi hasar meydana geldi. Büyük bir gürültü duyan mahalle sakinleri kendilerini dışarı attı. Polis, şoförü ifadesini almak için polis merkezine götürdü.