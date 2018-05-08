Kazara intihar!

için falezlere çıkan kadın, dengesini kaybedince düştü. Ölümden döndü. Olay dün Antalya'da yaşandı. Ailevi soruları olan. (36) falezlere çıktı.Durumu fark edenler polisi aradı. "Abla yapma, sorunun neyse bize söyle, yardımcı olalım, lütfen oturur musun" sözlerine,diye karşılık veren kadın, kayanın ucuna doğru gitti. Bu sırada dengesini kaybetti.Tüm ekipleri seferber oldu. Boyunluk takılıp sedyeye alınan genç kadın, iple elden ele imece usulü dik alandan çıkarıldı. Hastaneye kaldırıldı. Çeşitli yerlerinde kırık ve ezilme bulunan S.Y.'nin arkasındaBunalımda olan genç kadın, önce bir kayanın üzerinde oturdu.Ayağa kalkıp kayanın ucuna kadar gitti.Otlarla kaplı sert zemine çakıldı. Çeşitli yerlerinden yaralandı.