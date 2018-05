Kabir azabı!

Türkiye, geceleri bir kabre gidip ağlayan gizemli kızın kimliğini merak etti. Olay Çorum'daki Ulu Mezarlık'ta meydana geldi. Bir mezarlık görevlisi, 26 Nisan gecesi Fatma Çiftçi'ye ait mezarın başında ağlayan bir kız fark etti. Ancak gizemli şahıs, kaçarak izini kaybettirdi. Görevliler 27, 28 ve 29 Nisan gecesi de aynı kızı mezarın başında ağlarken görünce harekete geçti. Ancak gizemli kız, yakalanmadan yine mezarlığı terk etti. Çorum halkı, her akşam kızı görme umuduyla mezarlığa gitti. Polisler mezarlıkta güvenlik önlemi alırken, bir mezarlık görevlisi Çiftçi'nin kabrine, 'Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak' yazılı bir not yerleştirdi. Söz konusu notu bırakan kişi, Fikret Yumutkan adlı mezarlık görevlisiydi. Gizemli kızı ilk gören kişinin kendisi olduğunu söyleyen Yumurtkan, şunları söyledi: "7 yıldır burada görev yapıyorum. Onu ilk gören benim. 'Kızım ben mezarlık görevlisiyim, gel kaçma sana yardımcı olayım' dedim. Sonra ayağa kalkarak arkasını döndü. Bize doğru dönünce dedim korkacak bir şey yok. Tam o sırada bu hareketlendi. Sonra kaçıp gözden kayboldu. 1.60 boylarında uzun saçlı biriydi. Ardından mezara not bıraktım. O abartıldı. Gördüğünüz gibi vatandaşlar, öğrenciler herkes buraya kağıt bırakıyor. Bu kadar abartılacak bir şey yok."





GİZEMLİ KIZI BEN GÖRDÜM