‘Garson’ yeni imamı anlattı!

FETÖ'nün Emniyet yapılanmasını çökerten 'Garson' kod adlı gizli tanığın verdiği bilgilerle örgütün emniyetteki aktif hücreleri deşifre edildi. 'Garson'un yeni itiraflarına göre 15 Temmuz'dan sonra örgütün Türkiye Emniyet imamının Temel Alsancak belirlendi. Terörist Alsancak'ın ByLock dökümlerinde ise TC kimlik numaralarından kaçak FETÖ'cüler hakkında arama, yakalama kararı olup olmadığını, yurt dışına girişi-çıkışında sakınca olup olmadığını kontrol ettirdiği, FETÖ'cüleri yönlendirdiği tespit edildi.
Erkam ÇOBAN
Erkam ÇOBAN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.