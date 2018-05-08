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Düğün günü ölüyordu

Düğün günü ölüyordu
Adana'da konfeksiyoncu İsmail Dicle, düğün günü olan 5 Mayıs'ta pastaneye gitmek için evden çıktı. Ancak yolda giderken alkollü ve ehliyetsiz olan Ahmet D. kendisiyle birlikte 6 kişiye çarptı. Yaralanan damat hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise tutuklandı. Kazada sol bacağının 2 yerinde kırıklar, başında ve vücudunda ise yarıklar meydana gelen Dicle, "Kazadan 2 saat sonra düğünüm olacaktı. Şans eseri hayatta kaldım" dedi. Talihsiz adamın eşi Faslı eşi Dua Dicle ise en güzel günlerinin karardığını söyledi.
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