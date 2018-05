Come to dava

'ın transfer çalışmalarında sıklıkla kullandığı(Beşiktaş'a gel) sloganı, çılgınlık boyutuna ulaştı. Birçok kişinin Beşiktaş ile özdeşleşen bu sloganı kullanmak için ''ne başvurduğu ortaya çıktı. Başvuranlar arasındade vardı. Beşiktaş Spor Kulübü, "Come to Beşiktaş" sloganı için marka tescili başvurusunda bulunan'e marka tescilinin iptali için dava açtı. Beşiktaş,'ne açtığı davanın dilekçesinde, kulübün tarihini de anlattı. Kulübün'deadıyla kurulduğu vurgulandı. Bereket Döner'in geçen yılmarkasını tescil ettirmek için başvuru yaptığını anlatan Beşiktaş'ın avukatları, bu markanın, kulübün transferi için sosyal medyada kullanılan bir slogan olduğunu aktardı. Avukatlar, "Davalının marka başvurusunun BJK'nin markasıyla karıştırılma ihtimali vardır. İhtiyati tedbir kararı verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.BJK'nin özellikle yabancı futbolcuların trasferleri için sosyal medyada "Come to Beşiktaş" sloganı kullanılıyor.