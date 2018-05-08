Come to dava

Beşiktaş'ın transfer çalışmalarında sıklıkla kullandığı "Come to Beşiktaş" (Beşiktaş'a gel) sloganı, çılgınlık boyutuna ulaştı. Birçok kişinin Beşiktaş ile özdeşleşen bu sloganı kullanmak için 'Türkiye Patent Enstitüsü'ne başvurduğu ortaya çıktı. Başvuranlar arasında Bereket Döner Sanayi ve Ticaret A.Ş. de vardı. Beşiktaş Spor Kulübü, "Come to Beşiktaş" sloganı için marka tescili başvurusunda bulunan Bereket Döner'e marka tescilinin iptali için dava açtı. Beşiktaş, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açtığı davanın dilekçesinde, kulübün tarihini de anlattı. Kulübün 1903'de Beşiktaş Bereket Jimnastik Kulübü adıyla kurulduğu vurgulandı. Bereket Döner'in geçen yıl "Come to Beşiktaş" markasını tescil ettirmek için başvuru yaptığını anlatan Beşiktaş'ın avukatları, bu markanın, kulübün transferi için sosyal medyada kullanılan bir slogan olduğunu aktardı. Avukatlar, "Davalının marka başvurusunun BJK'nin markasıyla karıştırılma ihtimali vardır. İhtiyati tedbir kararı verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
BJK'nin özellikle yabancı futbolcuların trasferleri için sosyal medyada "Come to Beşiktaş" sloganı kullanılıyor.
BJK'nin özellikle yabancı futbolcuların trasferleri için sosyal medyada "Come to Beşiktaş" sloganı kullanılıyor.
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