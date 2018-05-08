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Bomba gibi canlı yayın!

Bomba gibi canlı yayın!
Antalya'nın işlek caddesinde şüpheli bir valiz bulundu. Olay yerine giden bomba imha uzmanları, güvelik önlemi aldı. Bölgeye koşan vatandaşlar ise çalışmaları merakla izledi. Bazıları erik yerken, bazıları da sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Valizden ise kıyafet çıktı.



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