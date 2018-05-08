Bomba gibi canlı yayın!

işlek caddesindebulundu. Olay yerinegiden bomba imhauzmanları, güvelik önlemialdı. Bölgeye koşan vatandaşlar ise çalışmalarımerakla izledi. Bazıları erik yerken,bazıları da sosyal medyadan canlıyayın yaptı. Valizden iseçıktı.