Acı Baki kalır

Osmaniye'de 12 yaşındaki Rüveyda Peksoy, 23 Nisan'da beyin kanaması geçirerek Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Fetdah Peksoy, çocukları Elif ve Baki (24) ile birlikte kızını ziyaret için 2 Mayıs'ta yola çıktı. Ancak Peksoy yönetimindeki araç, kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan evli ve 1 çocuk babası Baki Peksoy, hastanede tedavi gören kardeşinin yanındaki odaya yatırıldı. Kaza ise Rüveyda'dan saklandı. 4 gün yaşam savaşı veren Baki Peksoy, kurtarılamadı. Talihsiz adamın organları bağışlandı. Baki Peksoy'un kalp, karaciğer, akciğer ve böbrekleri, 5 kişiye umut oldu.
Rüveyda Peksoy
Rüveyda Peksoy
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