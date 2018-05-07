Soruşturması kapsamında tutuklanan muhasebeci Kalender Kemal, Mehmet Aydın ile geçtiğimiz mart ayında Brezilya'da yaptığı son görüşmeyi anlattı. Kemal, Mehmet Aydın'ın eşinden boşanmak için kendisinden bir noter istediğini, Türkiye'de görüştüğü noter kabul etmediği için Kıbrıs'tan bir noteri Brezilya'ya götürdüklerini anlattı. Kemal, Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın bu notere boşanmak için vekalet verdiğini anlattı.
Mehmet Aydın boşanmak bunu yapmış
Çiftlik Bank'ın Kırmızı Bülten ile aranan CEO'su Mehmet Aydın, eşinden boşanmak için elinden geleni yapmış. Tutuklanan zanlılardan birinin iddiasına göre Aydın, boşanma işlemlerini başlatması için Kıbrıs'tan bir noteri Brezilya'ya getirtmiş.
Etiketler: Mehmet Aydın , Sao Paulo , Brezilya , Türkiye
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