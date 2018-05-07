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boşanmak bunu yapmış

Çiftlik Bank'ın Kırmızı Bülten ile aranan CEO'su , eşinden boşanmak için elinden geleni yapmış. Tutuklanan zanlılardan birinin iddiasına göre Aydın, boşanma işlemlerini başlatması için Kıbrıs'tan bir noteri 'ya getirtmiş.


Soruşturması kapsamında tutuklanan muhasebeci Kalender Kemal, ile geçtiğimiz mart ayında 'da yaptığı son görüşmeyi anlattı. Kemal, Mehmet Aydın'ın eşinden boşanmak için kendisinden bir noter istediğini, 'de görüştüğü noter kabul etmediği için Kıbrıs'tan bir noteri Brezilya'ya götürdüklerini anlattı. Kemal, Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın bu notere boşanmak için vekalet verdiğini anlattı.

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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi 09:00
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