Kurtarıyo'rus'

Türkiye'ye tatile gelen Rus turist kaza geçirdi. Olay dün Antalya'da meydana geldi. Kayalık bölgede eşiyle birlikte gezintiye çıkan Rus Vadim Kudimov (25), kayalıklara tırmanmak istedi. Bir anda dengesini kaybetti. Metrelerce yükseklikten yuvarlandı. Kol ve bacağından yaralandı. Karısı ise büyük şok yaşadı. Kudimov için tekneciler 112
Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaralı Kudimov'u zodyak bota alarak kıyıya çıkardı. Kudimov, ambulansla hastaneye götürüldü. Turistin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kayalıklardan düşen genç turist, çeşitli yerlerniden yaralandı. Eşi bir an olsun yalnız bırakmadı.
Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaralı Kudimov'u zodyak bota alarak kıyıya çıkardı. Kudimov, ambulansla hastaneye götürüldü. Turistin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kayalıklardan düşen genç turist, çeşitli yerlerniden yaralandı. Eşi bir an olsun yalnız bırakmadı.
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