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Kurtarıyo'rus'

’da , kayalıklardan düştü. tarafından kurtarıldı...

Kurtarıyorus
Türkiye'ye tatile gelen kaza geçirdi. Olay dün 'da meydana geldi. Kayalık bölgede eşiyle birlikte gezintiye çıkan Rus Vadim Kudimov (25), kayalıklara tırmanmak istedi. Bir anda dengesini kaybetti. Metrelerce yükseklikten yuvarlandı. Kol ve bacağından yaralandı. Karısı ise büyük şok yaşadı. Kudimov için tekneciler 112
Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bot Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaralı Kudimov'u zodyak bota alarak kıyıya çıkardı. Kudimov, ambulansla hastaneye götürüldü. Turistin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Kayalıklardan düşen genç , çeşitli yerlerniden yaralandı. Eşi bir an olsun yalnız bırakmadı.
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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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