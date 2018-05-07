Kaza günü 13 ölü

Yollar yine kan gölüne döndü. Yurtta dün yaşanan kazalarda 13 kişi öldü.
KAYSERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi dönüşü evlerine giden Ceren ailesinin içinde bulunduğu araç şarampole yuvarlandı. Sürücü Abdullah Ceren'in eşi Sevim Ceren ile yeğeni Sümeyra Nur Kepenek (14) öldü. 4 kişide yaralandı.
KIRIKKALE: Ramazan Hato'nun (41) kullandığı otomobil, Mesut Altınyurt'un aracıyla çarpıştı. Hato ile Adil Yeşilyurt (20) ve Batuhan Çorak (20) öldü.
BURSA: İsmail Acar, kullandığı otomobille TIR'a çarptı. Sürücü Acar, Recep Altın ve Mustafa Koçan hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından TIR sürücüsü kaçtı.
KOCAELİ: 21 yaşındaki Orhan Bulut, otomobiline bindi. TIR'a çarptı. Bulut öldü, 1 kişi yaralandı. Çayırova'da ise otomobil çarpan Raif Demirel (5) öldü.
ANTALYA: Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Araçta bulunan Ayşe Avşar ve oğlu Harun Avşar yaşamını yitirdi.
MANİSA: Yol kenarındaki menfeze düşen motosikletteki Ali Batıhan (20) hayatını kaybetti.
14 yaşındaki Sümeyra Nur Kepenek, kazada yaşamını yitirdi.
Ali ALTUNDAŞ- Muharrem DOĞANTEZ- Abbas ÇAKAR
KAYSERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi dönüşü evlerine giden Ceren ailesinin içinde bulunduğu araç şarampole yuvarlandı. Sürücü Abdullah Ceren'in eşi Sevim Ceren ile yeğeni Sümeyra Nur Kepenek (14) öldü. 4 kişide yaralandı.
KIRIKKALE: Ramazan Hato'nun (41) kullandığı otomobil, Mesut Altınyurt'un aracıyla çarpıştı. Hato ile Adil Yeşilyurt (20) ve Batuhan Çorak (20) öldü.
BURSA: İsmail Acar, kullandığı otomobille TIR'a çarptı. Sürücü Acar, Recep Altın ve Mustafa Koçan hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından TIR sürücüsü kaçtı.
KOCAELİ: 21 yaşındaki Orhan Bulut, otomobiline bindi. TIR'a çarptı. Bulut öldü, 1 kişi yaralandı. Çayırova'da ise otomobil çarpan Raif Demirel (5) öldü.
ANTALYA: Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Araçta bulunan Ayşe Avşar ve oğlu Harun Avşar yaşamını yitirdi.
MANİSA: Yol kenarındaki menfeze düşen motosikletteki Ali Batıhan (20) hayatını kaybetti.
14 yaşındaki Sümeyra Nur Kepenek, kazada yaşamını yitirdi.
Ali ALTUNDAŞ- Muharrem DOĞANTEZ- Abbas ÇAKAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.