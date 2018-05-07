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günü 13 ölü

Yurt genelinde meydana gelen larda 13 kişi hayatını kaybetti. ’de Sümeyra Nur Kepenek’in ölümü sevenlerini üzdü...

Kaza günü 13 ölü
Yollar yine kan gölüne döndü. Yurtta dün yaşanan larda 13 kişi öldü.
: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi dönüşü evlerine giden Ceren ailesinin içinde bulunduğu araç şarampole yuvarlandı. Sürücü Abdullah Ceren'in eşi Sevim Ceren ile yeğeni Sümeyra Nur Kepenek (14) öldü. 4 kişide yaralandı.
: Ramazan Hato'nun (41) kullandığı otomobil, Mesut Altınyurt'un aracıyla çarpıştı. Hato ile Adil Yeşilyurt (20) ve Batuhan Çorak (20) öldü.
: İsmail Acar, kullandığı otomobille TIR'a çarptı. Sürücü Acar, Recep Altın ve Mustafa Koçan hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından TIR sürücüsü kaçtı.
: 21 yaşındaki Orhan Bulut, otomobiline bindi. TIR'a çarptı. Bulut öldü, 1 kişi yaralandı. Çayırova'da ise otomobil çarpan Raif Demirel (5) öldü.
ANTALYA: Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Araçta bulunan Ayşe Avşar ve oğlu Harun Avşar yaşamını yitirdi.
: Yol kenarındaki menfeze düşen motosikletteki Ali Batıhan (20) hayatını kaybetti.


14 yaşındaki Sümeyra Nur Kepenek, kazada yaşamını yitirdi.

Ali ALTUNDAŞ- Muharrem DOĞANTEZ- Abbas ÇAKAR
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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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