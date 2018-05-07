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uyardı: Algı operasyonlar devam ediyor

Bankalar Birliği Genel Kurulunda konuştu. Yıldırım, "Bugünlerde algı operasyonları devam ediyor, bunlar seçime kadar da tırmandırılacak. Belli ki ekonomisi üzerinde, vatandaş üzerinde soru işaretleri oluşturma gayreti var. Biz bu gayretin nereden geldiğini çok önemsemiyoruz, kaynakları bizi ilgilendirmiyor, sonuçlarına bakıyoruz" dedi.

Başbakan Yıldırım uyardı: Algı operasyonlar devam ediyor

Bankalar Birliği Genel Kurulunda önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Bugünlerde algı operasyonları devam ediyor, bunlar seçime kadar da tırmandırılacak. Belli ki ekonomisi üzerinde, vatandaş üzerinde soru işaretleri oluşturma gayreti var." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

Türkiye yüksek faiz ve u hak etmiyor, enflasyonu aşağı çekmek bizim görevimiz. Enflasyondaki kıpırdanma çok hoşumuza gitmiyor, mücadele kararından sapma yok.

Türkiye büyük bir ülkedir. Büyük bir ülke olduğunu da terörle mücadelede ortaya koymuştur.

"Şimdi herkesin ev ödevi var. Bugün için değil, baştan beri olan bir şey. Bizim ödevimiz nedir? Cari açığı bütçe açığını planladığımız düzeyde tutmak. Bütçe açığı konusunda herhangi bir sapma yok. Hatta iyileşme de olabilir. Yani geçen seneki oranların üzerine çıkmasını düşünmüyoruz. Bu ne demektir? Demek ki geçim başka. Seçim başka. Seçim olacak, ama geçim devam edecek. Çalışmaya devam edeceğiz, üretmeye devam edeceğiz. Çalışanlarımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz."

ALGI OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR
"Bugünlerde algı operasyonları devam ediyor, bunlar seçime kadar da tırmandırılacak. Belli ki Türkiye ekonomisi üzerinde, vatandaş üzerinde soru işaretleri oluşturma gayreti var. Biz bu gayretin nereden geldiğini çok önemsemiyoruz, kaynakları bizi ilgilendirmiyor, sonuçlarına bakıyoruz. Olguları daha çok anlatacağız ve eminim ki vatandaşlarımız olup biteni görüyorlar. Sahaya gittiğimizde vatandaşlar bizi teskin ediyorlar, teselli ediyorlar."

Ayrıntılar Geliyor...

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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi 13:19
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