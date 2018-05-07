Başbakan Binali Yıldırım Bankalar Birliği Genel Kurulunda önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Bugünlerde algı operasyonları devam ediyor, bunlar seçime kadar da tırmandırılacak. Belli ki Türkiye ekonomisi üzerinde, vatandaş üzerinde soru işaretleri oluşturma gayreti var." dedi.



Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

Türkiye yüksek faiz ve enflasyonu hak etmiyor, enflasyonu aşağı çekmek bizim görevimiz. Enflasyondaki kıpırdanma çok hoşumuza gitmiyor, mücadele kararından sapma yok.

Türkiye büyük bir ülkedir. Büyük bir ülke olduğunu da terörle mücadelede ortaya koymuştur.



"Şimdi herkesin ev ödevi var. Bugün için değil, baştan beri olan bir şey. Bizim ödevimiz nedir? Cari açığı bütçe açığını planladığımız düzeyde tutmak. Bütçe açığı konusunda herhangi bir sapma yok. Hatta iyileşme de olabilir. Yani geçen seneki oranların üzerine çıkmasını düşünmüyoruz. Bu ne demektir? Demek ki geçim başka. Seçim başka. Seçim olacak, ama geçim devam edecek. Çalışmaya devam edeceğiz, üretmeye devam edeceğiz. Çalışanlarımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz."



ALGI OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

"Bugünlerde algı operasyonları devam ediyor, bunlar seçime kadar da tırmandırılacak. Belli ki Türkiye ekonomisi üzerinde, vatandaş üzerinde soru işaretleri oluşturma gayreti var. Biz bu gayretin nereden geldiğini çok önemsemiyoruz, kaynakları bizi ilgilendirmiyor, sonuçlarına bakıyoruz. Olguları daha çok anlatacağız ve eminim ki vatandaşlarımız olup biteni görüyorlar. Sahaya gittiğimizde vatandaşlar bizi teskin ediyorlar, teselli ediyorlar."

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