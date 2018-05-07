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Asgai ücretlinin maaş artışı ne kadar olmalı?

Asgai ücretlinin maaş artışı ne kadar olmalı?

İşveren asgari ücretin altında zam yapabilir mi? 3600 çalışma gününü dolduran tazminatını alarak işten çıkabilir mi? Çalışma hayatına dair merak ettiklerinizi siz sordunuz Takvim gazetesi ekonomi yazarı Ali Şerbetçi cevapladı...

  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi 07:18
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