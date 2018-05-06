Selfie çekti yıldırım düştü

Malatya'da Hamit İnce (39), önceki gün çocukları Cennet İnce (14), Seval İnce (12) ve Sefa İnce'yi (10) de yanına alarak, traktörle kayısı bahçesine gitmek üzere yola çıktı. Yağmur başlayınca, bir bahçedeki kulübeye sığındı. Bir süre sonra ise cep telefonuyla yağmuru görüntülemek için dışarı çıktı. Ancak bu sırada İnce'nin üzerine yıldırım düştü. Olayı gören çocukları, hemen yakınlarını arayarak durumu bildirdi. Sağlık ekipleri, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sırrıberk ARSLAN
Sırrıberk ARSLAN
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