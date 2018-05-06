Selfie çekti yıldırım düştü

Sırrıberk ARSLAN

(39), öncekigün çocukları(14),(12) ve'yi(10) de yanınaalarak, traktörlekayısı bahçesine gitmek üzere yolaçıktı. Yağmur başlayınca, bir bahçedekikulübeye sığındı. Bir süresonra ise cep telefonuyla yağmurugörüntülemek için dışarı çıktı.. Olayı görençocukları, hemen yakınlarını arayarakdurumu bildirdi. Sağlık ekipleri,talihsiz adamın hayatını kaybettiğinibelirledi.