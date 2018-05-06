Rockefeller Ailesi'nin aralarında Picasso ve Matis'in de tablolarının olduğu koleksiyonu Christie's müzayede evinin New York merkezinde açık artırmaya çıkıyor. 8 Mayıs'taki müzayedede İspanyol ressam Pablo Picasso'nun "Çiçek Sepetiyle Genç Kız" isimli tablosunun 100 milyon dolara (422 milyon 910 bin TL) satılabileceği öne sürüldü. Müzayede'nin toplamda 1 milyar dolar gelir elde ederek bu zamana kadar en çok satış yapan açık artırma rekorunu kırması bekleniyor.
Rockefeller açık arttırmada
Etiketler: New York , Pablo Picasso , Rockefeller
- 06 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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