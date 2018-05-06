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i Zürafa öldürdü

Ödüllü yönetmeni Zürafa öldürdü
Ödüllü yönetmen Carlos Carvalho, 'daki safari parkında çekim yapmaya başladı. Bu sırada yakından çekmek istediği zürafanın boynunu sallamasıyla ağır darbe aldı. 5 metre havalanıp yere düşen yönetmen, hastaneye kaldırıldı. Ancak Carvalho, kafa travması sonucu hayata gözlerini kapadı.

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