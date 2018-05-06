Münafıklar çetesini gömeceğiz

Cumhurbaskanı Tayyip Erdogan dün AK Parti Kayseri Kadın Kolları Il Kongresi'ne katıldı. Kongre öncesi halka seslenen Erdogan gündeme dair mesajlar verdi. Iste Erdogan'ın sözlerinden satırbasları:
FİTNE KAYNATIYORLAR:
Birileri fitne kaynatıyor, 'Oyumu cumhurbaskanına verecegim ama parlamentoda AK Parti'ye vermeyecegim' diyorlar. Böyle bir sey olabilir mi? Bu oyunu da bozmaya var mıyız? Bu oyun, bu tezgah... Kimlerin oldugunu anlıyorsunuz. Bu münafıklar çetesini insallah 24 Haziran'da hep birlikte yere gömecegiz.
HAFTALARCA OYALADILAR:
Birileri çıkmıs diyorlar ya... 'Cumhurbaskanı adayı ekonomiyi iyi bilecek.' Nerede o cumhurbaskanı? O aday nerede? Haftalarca milleti oyaladılar. Yok çatı dediler, yok kapı dediler, yok pencere dediler; sonunda ince siyasette karar kıldılar.
İKİ HAFTADA YASANANLAR:
Seçim bu haziranda degil önümüzdeki yıl kasımda da olsa basaramayacaklardı. Sadece bu iki haftada yasananlar bile kimlerin siyaseti ülkenin gelecegi için yaptıgını, kimlerin siyaseti sadece kendi çıkarları için düsündügünü açıkça ortaya koymustur.
BİZ BUNLARI DEHLEDİK:
Biz çalısırken birileri de durmuyor. S&P diye bir kredi derecelendirme kurulusu siyasi kararlar alıp bizim geriledigimizi söylüyor. Haddini bil! Türkiye nerede siz neredesiniz? Biz zaten bunları dehledik. Artık onlara üyeligimiz falan da yok. Ama onlar rahat durmuyor. Sen bu sınıfın ögretmeni degilsin. Ögretmeni oldugun yerlere bak.
HASTANE AÇTI NİKAH KIYDI
Cumhurbaskanı Erdogan, Kayseri Sehir Hastanesi'nin açılısını yaptı. "Bu hastaneden Kılıçdaroglu da yararlanacak" dedi. Daha sonra ise Çevre ve Sehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızı Zeynep Özhaseki ve Mehmet Salih Yurt'un dügün törenine katıldı. Nikah sahitligi yapan Erdogan, çifte mutluluklar diledi.
FİTNE KAYNATIYORLAR:
Birileri fitne kaynatıyor, 'Oyumu cumhurbaskanına verecegim ama parlamentoda AK Parti'ye vermeyecegim' diyorlar. Böyle bir sey olabilir mi? Bu oyunu da bozmaya var mıyız? Bu oyun, bu tezgah... Kimlerin oldugunu anlıyorsunuz. Bu münafıklar çetesini insallah 24 Haziran'da hep birlikte yere gömecegiz.
HAFTALARCA OYALADILAR:
Birileri çıkmıs diyorlar ya... 'Cumhurbaskanı adayı ekonomiyi iyi bilecek.' Nerede o cumhurbaskanı? O aday nerede? Haftalarca milleti oyaladılar. Yok çatı dediler, yok kapı dediler, yok pencere dediler; sonunda ince siyasette karar kıldılar.
İKİ HAFTADA YASANANLAR:
Seçim bu haziranda degil önümüzdeki yıl kasımda da olsa basaramayacaklardı. Sadece bu iki haftada yasananlar bile kimlerin siyaseti ülkenin gelecegi için yaptıgını, kimlerin siyaseti sadece kendi çıkarları için düsündügünü açıkça ortaya koymustur.
BİZ BUNLARI DEHLEDİK:
Biz çalısırken birileri de durmuyor. S&P diye bir kredi derecelendirme kurulusu siyasi kararlar alıp bizim geriledigimizi söylüyor. Haddini bil! Türkiye nerede siz neredesiniz? Biz zaten bunları dehledik. Artık onlara üyeligimiz falan da yok. Ama onlar rahat durmuyor. Sen bu sınıfın ögretmeni degilsin. Ögretmeni oldugun yerlere bak.
HASTANE AÇTI NİKAH KIYDI
Cumhurbaskanı Erdogan, Kayseri Sehir Hastanesi'nin açılısını yaptı. "Bu hastaneden Kılıçdaroglu da yararlanacak" dedi. Daha sonra ise Çevre ve Sehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızı Zeynep Özhaseki ve Mehmet Salih Yurt'un dügün törenine katıldı. Nikah sahitligi yapan Erdogan, çifte mutluluklar diledi.
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