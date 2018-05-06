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’da yaşayan , dünyanın en lerinden biri. 7.5 milyon lira mirasa konan Pilu’yu görmek için binlerce kişi sıraya girdi

Milyoner kedi
İtalya'nın Milano kentinde yaşayan adındaki şanslı kedi ülkenin gündemine oturdu. Talihli kedi, sahibinin kendisine bıraktığı 1,5 milyon euroluk (yaklaşık 7 milyon 577 bin TL) servetle herkesi kıskandırdı. Pilu, sokakta başıboş dolanan sıradan bir kedi iken Bakanlar Kurulu Başkanlığı'nda çalışan eski bir memur Anna Cecilia tarafından sahiplenildi. Yalnız başına yaşayan ve hiç çocuğu olmayan Cecilia, ölümünden sonra kedisinin mağdur olmaması için servetini tek yakını olan çok sevdiği kedisine bırakmaya karar verdi. Bunun için avukatına başvuran Cecilia, kedisine bıraktığı servetle onun konforlu bir hayat sürmesi için talimat vererek yasal işlemleri gerçekleştirdi. Böylece her türlü lükse sahip olan ve şımartılan Pilu, hayatının sonuna kadar güzel bir hayat yaşamayı garantiledi.
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