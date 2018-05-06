Mecburen Muharrem

CHP'de Muharrem Ince'nin sürpriz Cumhurbaskanlıgı adaylıgının altından 40 milletvekilinin Kemal Kılıçdarogu'na çektigi tarihi rest çıktı. TAKVIM'in ulastıgı kulis bilgilerine göre Ince'nin CHP'nin Cumhurbaskanı adayı olmasıyla sonuçlanan süreç söyle gelisti: 11. Cumhurbaskanı Abdullah Gül'ü çatı aday yapma planı tutmayan CHP lideri Kılıçdaroglu, geçtigimiz Salı günü AK Partili eski bakan Ali Babacan ile bulustu. Babacan'a çatı adaylık teklifinde bulunan Kılıçdaroglu'nun bu hamlesi parti içinde büyük tepki çekti. Muharrem Ince ve sol kanattan 40 vekil "Babacan'ı aday gösterirseniz parti bölünür. Biz de 20 milletvekilinin imzasıyla kendi adayımızı çıkarırız" resti çekti. Bu tepki karsısında geri adım atmak zorunda kalan Kılıçdaroglu, Muharrem Ince'yi CHP'nin adayı yapmak zorunda kaldı.
İLHAN KESİCİ TEPKİLİ
Ince'nin tehdidine boyun egmek zorunda kalan Kılıçdaroglu'na ilk tepki CHP'nin Cumhurbaskanı adayları arasında gösterilen Ilhan Kesici'den geldi. Kesici, parti tarafından resmi açıklama yapılmadan Ince'nin adaylıgını gazetecilere açıkladı.
HALUK KOÇ ALKIŞLAMADI
CHP'NIN adayını açıkladıgı törende parti içindeki kavga gözlerden kaçmadı. Kürsüye çıkan Muharrem Ince'yi genel baskan yardımcıları Öztürk Yılmaz ve Haluk Koç'un alkıslamaması dikkat çekti. Kemal Kılıçdaroglu'nun Ince'yi kürsüye çagırırken "Gel bakalım Muharrem Ince" sözleri ise "Kemal Bey bozulan imajını düzeltmeye ve 'patron hala benim' mesajı vermeye çalısıyor" seklinde yorumlandı.
İLHAN KESİCİ TEPKİLİ
Ince'nin tehdidine boyun egmek zorunda kalan Kılıçdaroglu'na ilk tepki CHP'nin Cumhurbaskanı adayları arasında gösterilen Ilhan Kesici'den geldi. Kesici, parti tarafından resmi açıklama yapılmadan Ince'nin adaylıgını gazetecilere açıkladı.
HALUK KOÇ ALKIŞLAMADI
CHP'NIN adayını açıkladıgı törende parti içindeki kavga gözlerden kaçmadı. Kürsüye çıkan Muharrem Ince'yi genel baskan yardımcıları Öztürk Yılmaz ve Haluk Koç'un alkıslamaması dikkat çekti. Kemal Kılıçdaroglu'nun Ince'yi kürsüye çagırırken "Gel bakalım Muharrem Ince" sözleri ise "Kemal Bey bozulan imajını düzeltmeye ve 'patron hala benim' mesajı vermeye çalısıyor" seklinde yorumlandı.
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