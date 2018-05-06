Edirne Belediyesi'nde kepçe operatörü Musa Alerik (38), geçen Çarşamba iş makinesiyle çalışırken yanlışlıkla Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan tarafına geçti. Yunanistan'a yasa dışı giriş yapmaktan gözaltına alınan Alerik, 3 yıl tecilli 5 ay hapse ve bin 500 euro para cezasına mahkum edildi. Gözaltına alınan işçi, 3 gün sonra Türkiye'ye iade edildi. Pazarkule Sınır Kapısı'nda Türk yetkililere teslim edilen Alerik, burada kendisini karşılayan yakınlarıyla hasret giderdi. Serbest bırakıldığı için büyük bir sevinç yaşayan Alerik, "Yanlışlıkla onların bölgesine geçtim. Orada misafir gibi iyi karşıladılar" dedi.
Komşu’dan döndü
Yunanistan, kepçe operatörü Alerik’i Türkiye’ye iade etti
Etiketler: Pazarkule Sınır Kapısı , Edirne , Yunanistan , Türkiye , Musa Alerik
- 06 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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