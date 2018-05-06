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Komşu’dan döndü

, kepçe operatörü Alerik’i ’ye iade etti

Komşu’dan döndü
Edirne Belediyesi'nde kepçe operatörü Musa Alerik (38), geçen Çarşamba iş makinesiyle çalışırken yanlışlıkla Pazarkule Sınır Kapısı'ndan tarafına geçti. Yunanistan'a yasa dışı giriş yapmaktan gözaltına alınan Alerik, 3 yıl tecilli 5 ay hapse ve bin 500 euro para cezasına mahkum edildi. Gözaltına alınan işçi, 3 gün sonra 'ye iade edildi. 'nda Türk yetkililere teslim edilen Alerik, burada kendisini karşılayan yakınlarıyla hasret giderdi. Serbest bırakıldığı için büyük bir sevinç yaşayan Alerik, "Yanlışlıkla onların bölgesine geçtim. Orada misafir gibi iyi karşıladılar" dedi.
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