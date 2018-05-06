ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumunun iyi olmadığı, raporlarının doktorunun dışında hazırlandığı iddiaları Washington'da gündemin ilk sırasına çıkarken, ilginç bir gelişme yaşandı. Kitapları ve televizyon programlarıyla dünyaca ün kazanan Dr. Mehmet Öz'ün Trump'ın spor, sağlık ve beslenmeden sorumlu danışma konseyine girdiği açıklandı. Konseyde Öz'ün yanı sıra Amerikan futbol takımı New England Patriots'ın antrenörü Bill Belichick ile "Incredible Hulk" isimli kült dizinin başrol oyuncusu Lou Ferrigno yer alıyor. Trump konuyla ilgili açıklama yaparken, Dr. Öz ve ekibinin 2 yıl boyunca Amerika halkının düzenli egzersiz yapmasını ve iyi beslenmesine destek vereceğini söyledi. Büyük bir hayran kitlesi olan Dr. Öz'ün bu özel teklifi yaklaşık 3 ay önce aldığı ama önceki gün kabul ettiği belirtildi. Amerikan medyası konuyla ilgili ikiye bölünürken, Dr. Öz konuyla ilgili bir tweet attı.
AMERİKAN MEDYASI RAHATSIZ
Trump'ın konsey adaylığını kabul ettiğini doğrulayan Dr. Öz, "Gençlerimizin yaşam tarzını geliştirmek için çalışmaya sabırsızlanıyorum" mesajını yazdı. New York Daily News, Dr. Öz'ün bu kurula dahil edilmesini eleştirdi. Gazete, Dr. Öz'ün birçok önerisinin akademi tarafından tepki çektiğine işaret etti. ABD Başkanı Donald Trump, seçim öncesinde Dr. Öz'le bir TV programına katılmış ve sağlık durumunu sormuştu.
AMERİKAN MEDYASI RAHATSIZ
Trump'ın konsey adaylığını kabul ettiğini doğrulayan Dr. Öz, "Gençlerimizin yaşam tarzını geliştirmek için çalışmaya sabırsızlanıyorum" mesajını yazdı. New York Daily News, Dr. Öz'ün bu kurula dahil edilmesini eleştirdi. Gazete, Dr. Öz'ün birçok önerisinin akademi tarafından tepki çektiğine işaret etti. ABD Başkanı Donald Trump, seçim öncesinde Dr. Öz'le bir TV programına katılmış ve sağlık durumunu sormuştu.
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