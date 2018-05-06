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Bursaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

'in 32. haftasında  ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Şampiyonluğun en büyük takipçilerinden olan Fenerbahçe'de hedef 3'te 3 yapmak ve rakiplerinin puan kaybetmesini beklemek. Peki, Fenerbahçe-Bursaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıca maça dair tüm detaylar ve canlı takibi Takvim.com.tr'de....

Kadıköyde 11ler belli oldu!
Spor Toto 'in 32. haftasında , Bursaspor'u konuk ediyor. Şampiyonluk yolunda puan kaybetme lüksü bulunmayan Fenerbahçe mutlak galibiyet parolasıyla sahada olacak. ve öğrencileri ligin bitimine 3 hafta kala ilk olarak Bursaspor karşısında galibiyet arayacak. Peki, Fenerbahçe-Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele 6 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Hakem 'un düdük çalacağı karşılaşma beIN SPORTS1'den canlı yayınlanacak.

Ayrıca maça dair tüm detaylar ve canlı takibi fotomac.com.tr'de olacak...

MAÇIN 11'LERİ BELLİ OLDU

FENERBAHÇE'NİN 11'İ
Volkan, Şener, Roman, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Topal, Alper, Aatıf, Giuliano, Soldado

BURSASPOR'UN 11'İ
Harun, Aziz Behich, Ertuğrul, Titi, Barış Yardımcı, Shehu, Yusuf Erdoğan, Furkan Soyalp, Batalla, Badu, Sow

Fenerbahçe ile Bursaspor, ligde 98. kez karşı karşıya gelecek.
Yeşil-beyazlı takımın, o zamanki adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükseldiği 1967-1968 sezonundan itibaren karşılaşan Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında geride kalan 97 maçtan 49'unu Fenerbahçe, 14'ünü Bursaspor kazandı, 34 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin ligde attığı 149 gole, Bursaspor 76 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Bursa'da yapılan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

İstanbul'daki maçlar
Fenerbahçe ile Bursaspor, 'da 46 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler galibiyetlerde rakibine büyük üstünlük kurdu.
İstanbul'daki maçlarda Fenerbahçe 30, Bursaspor 5 galibiyet aldı, taraflar 11 maçta eşitliği bozamadı.
Sarı-lacivertliler evinde 89 gol attı, kalesinde 35 gol gördü.

Bu arada, iki takım arasında 1977-1978 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç Ankara'da yapılmış ve sarı-lacivertli takım karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmıştı.

Öte yandan, Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle 2002-2003 sezonunda yine Ankara'da yapılan maçı Fenerbahçe 7-1 kazanmıştı.

En farklı skorlu galibiyetler
Fenerbahçe, Bursaspor karşısında tarihinde en farklı skorlu galibiyetini, 2002-2003 sezonunda cezası nedeniyle Ankara'da yaptığı maçta 7-1'lik skorla aldı.

Bursaspor ise lig tarihinde 14 kez yendiği rakibi karşısında şimdiye kadar en fazla 2 farklı skorlarla maç kazanabildi. Yeşil-beyazlılar, 1970-1971, 1990-1991 ve 2007-2008 sezonlarında sahadan 2-0 galip ayrıldı.
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  • 06 Mayıs 2018, Pazar 15:14
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