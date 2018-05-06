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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'da vatandaşlara sesleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan 6. Olağan Kongresi'nde konuşuyor...

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Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı Erdoğan, partisinin seçim manifestosunu 'da açıklıyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

1071 Malazgirt zaferinden beri bu topraklar bize yurt oldu. Bizim devletimiz Söğüt'te kuruldu. Osman Gazi'nin rüyası hakikat oldu. Devletimiz adalet sevdasıyla büyüdü. Bursa ve Edirne'de zamana kök saldı. İstanbul'da yeni bir çağın kapısını açan müjdelenmiş ordu bizim ordumuzdur. Kudüs'ü alan Selahaddin bizdik, kanla alınan toprak parayla satılmaz diyen Abdülhamit bizdik.

"EN BÜYÜK ŞAMAR 24 HAZİRAN SONRASI"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti 6. Olağan Kongresi öncesi kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

İşte Erdoğan'ın kongre salonu önündeki ilk sözleri...

İstanbul bugün başkasın... Biraz sonra manifestomuzu açıklayacağız. Bu manifesto ile Başkanlık sisteminin geleceğini ortaya koyacağız. Ardından seçim beyannamemizi açıklayacağız. Zaten biliyorsunuz. 24 Haziran'da Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bugün 6. kongremizle teşkilatımız bir kan değişikliğine gidiyor. Yeni bir yönetim iş başına geliyor. 24 Haziran'a hep birlikte hazırlanacağız. İstanbul Türkiye'dir. Türkiye'nin özetidir. Benim sizden bir ricam var. Bizim Rabiamızı biliyorsunuz. Rabia'dan taviz yok. Bizi bölmek isteyenlere en büyük şamarı 24 Haziran sonrası vuracağız ve bunun adı Osmanlı Tokadı olacak.

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  • 06 Mayıs 2018, Pazar 12:40
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