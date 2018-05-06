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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Sırbistan İş Forumu'nda açıklamalarda bulunuyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

Bir yerde niyet, inanç var ise imkanda mutlaka bulunur. Türkiye Sırbistan arasında güçlü bir irade var. Son dönemlerdeki başarılarımız bu iradenin yansımasını oluşturuyor. İki ülke olarak iş birliğimizi çeşitlendirmek istiyoruz. Sırbistan bizim için hem dost hem de kilit ülkedir. İş adamalrına önemli görevler düşüyor. Sırbistan yatırımcılarımıza önemli fırsatlar sunuyor.

Sayın cumhurbaşkanı firmalarımzıa destek olmanın yanında onların sıkıntılarıyla da ilgileniyor. Türkiye son 16 yıldır süren güven ortamı ile devamlı büyüyen bir ülkedir. Bugün Tirkiye GSMH bakımından dünyanın 7'nci büyük ekonomisidir. Bu yıl kamu ve özel sektör yarıtımlarının tutarı tarihimizde ilk defa 1 trilyonu aşıyıor. Tüm bunları yaparken bir taraftan da ülkemizin alt yapısını düzenliyor, gelecek asra damgasını vuracak projeleri hayata geçiriyoruz. Çanakkale 1915 Köprüsü'nün temellerini attık.