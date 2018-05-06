;
Yol Durumu
  1. Selfie çekti yıldırım düştü
  2. Münafıklar çetesini gömeceğiz

Ah be Cihan!

Ah be Cihan!
Genç kızı kurtarırken ırmakta kaybolan Cihan'ın cesedi bulundu. Olay önceki gün 'da meydana geldi. Manavgat Irmağı kenarında yürüyen Ezgi Çiçek (22), dengesini kaybederek suya düştü.



Genç kızın suya düştüğünü gören yakındaki kafede çalışan Cihan Toplar (25), ırmağa atladı. Çiçek'e ulaşan Toplar, kıyıya doğru yüzdüğü sırada ırmakta oluşan girdaba kapılarak kayboldu. Çiçek, çevredekiler tarafından kurtarıldı. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ise uzun süre ırmakta 'ı aradı. Havanın kararmasıyla sonlandırılan arama kurtarma çalışmaları dün sabah yeniden başladı. Komutanlığı'na bağlı dalgıç timi, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri tarafından Cihan Toplar'ın ırmakta kaybolduğu belirtilen yerden başlayarak her iki yönden yapılan taramada, yaklaşık 100 metre ileride ve 5 metre derinlikte cansız bedenine ulaşıldı.



Cihan, Ezgi'yi kurtarmak için bir an bile düşünmeden suya atladı. Genç kız hayatta, kendisi boğularak öldü.

Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar