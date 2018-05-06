Ah be Cihan!

Genç kızı kurtarırken ırmakta kaybolan Cihan'ın cesedi bulundu. Olay önceki gün Antalya'da meydana geldi. Manavgat Irmağı kenarında yürüyen Ezgi Çiçek (22), dengesini kaybederek suya düştü.
Genç kızın suya düştüğünü gören yakındaki kafede çalışan Cihan Toplar (25), ırmağa atladı. Çiçek'e ulaşan Toplar, kıyıya doğru yüzdüğü sırada ırmakta oluşan girdaba kapılarak kayboldu. Çiçek, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ise uzun süre ırmakta Cihan Toplar'ı aradı. Havanın kararmasıyla sonlandırılan arama kurtarma çalışmaları dün sabah yeniden başladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç timi, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri tarafından Cihan Toplar'ın ırmakta kaybolduğu belirtilen yerden başlayarak her iki yönden yapılan taramada, yaklaşık 100 metre ileride ve 5 metre derinlikte cansız bedenine ulaşıldı.
Cihan, Ezgi'yi kurtarmak için bir an bile düşünmeden suya atladı. Genç kız hayatta, kendisi boğularak öldü.
Genç kızın suya düştüğünü gören yakındaki kafede çalışan Cihan Toplar (25), ırmağa atladı. Çiçek'e ulaşan Toplar, kıyıya doğru yüzdüğü sırada ırmakta oluşan girdaba kapılarak kayboldu. Çiçek, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ise uzun süre ırmakta Cihan Toplar'ı aradı. Havanın kararmasıyla sonlandırılan arama kurtarma çalışmaları dün sabah yeniden başladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç timi, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri tarafından Cihan Toplar'ın ırmakta kaybolduğu belirtilen yerden başlayarak her iki yönden yapılan taramada, yaklaşık 100 metre ileride ve 5 metre derinlikte cansız bedenine ulaşıldı.
Cihan, Ezgi'yi kurtarmak için bir an bile düşünmeden suya atladı. Genç kız hayatta, kendisi boğularak öldü.
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