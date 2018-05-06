Türk Silahlı Kuvvetleri 28 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında icra edilen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Terör örgütü PKK mensubu ikisi lider kadroda olmak üzere 14 terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Zeytin Dalı Harekatı için "Harekâtın baslangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4403 olmustur" denildi.
14 terörist öldürüldü
Etiketler: PKK , terör operasyonu
- 06 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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