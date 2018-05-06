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14 terörist öldürüldü

14 terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri 28 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında icra edilen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Terör örgütü mensubu ikisi lider kadroda olmak üzere 14 terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Zeytin Dalı Harekatı için "Harekâtın baslangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4403 olmustur" denildi.
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