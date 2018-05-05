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Yalancı madde

Yalancı madde
İngiltere'nin 'Noviçok' olarak nitelediği geliştiricilerinden , Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün () eski Rus ajan ve kızının siyle ilgili açıkladığı doz hakkında yorum yaptı.

BU BİR KABUS OLURDU
gazetesinin aktardığına göre, OPCW Başkanı , Salisbury'de Skripal ve kızının zehirlenmesinde 100 gram kadar A-234 sinir gazının kullanıldığını ileri sürdü. Konuyla ilgili açıklama yapan maddenin geliştiricilerinden Rink, "Bu bir tür kabus olurdu. Bu kadar kullanılsaydı tüm Salisbury ölürdü. Söylenen miktar askeri hacim... Bu kadar madde ile kaç kişi öldürülebilir bilmiyorum" dedi.

ÇEKYA'DA DA ÜRETİLDİ
Rink, bunun Skripaller'in A-234 maddesiyle zehirlendiği iddialarının ne kadar şüpheli olduğunun kanıtı olduğunu ifade etti. Skripaller'in zehirlenmesinde A-234 kullanıldığını iddia eden , bundan 'yı sorumlu tutmuştu. Ardından ve ABD'nin yanı sıra birçok Avrupa ülkesi, Rus diplomatları sınır dışı ederek siyasi bir kriz ortaya çıkarmıştı. Bu arada Çekya Cumhurbaşkanı Miloş Zeman, Salisbury'da kullanılan "Noviçok" adlı zehrin ülkenin Brno kentindeki bir laboratuvarda az miktarda üretilip test edildikten sonra imha edildiği bilgisini paylaştı.



(Sergey Skripal)



Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Rus ajan Skripal ve kızının zehirlendiği olayda 100 gram Noviçok kullanıldığını açıkladı. Kimyasalı yapan uzmanlardan Leonid Rink buna cevap verdi: O miktar tüm Salisbury'yi öldürürdü.
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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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