'Tur'bülans

PEGASUS Havayolları, Trabzon'da yaşanan uçak kazası ile gündeme geldi. İstanbul'dan Trabzon'a giden uçak, iniş sırasında pistten çıktı. Denizle düşmesine 25 metre kala durabilen uçaktaki 162 yolcu büyük panik yaşandı. Kazada pilotaj hatası olabileceği günlerce tartışıldı. Henüz bu kazanın korkusu geçmeden, son olay Ordu-Giresun Havalimanı'nda yaşandı. Karadeniz'de bir süredir etkili olan sis, havayolu ulaşımını büyük ölçüde sekteye uğrattı. Denize dolgu yöntemiyle inşa edilmesiyle dünyanın 3., Avrupa'nın 1. olma özelliğine sahip olan Ordu- Giresun Havalimanı'nde 3 gündür etkili olan sis nedeniyle uçuşlar düzenli yapılamadı. Uçaklar, Samsun'a aktarıldı. Dün ise havada adeta panik yaşandı. Pegasus Havayolları'nın İstanbul Ordu seferini yapan uçak dün 07.45'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalktı. 1 saat 15 dakika sonra Ordu'ya ulaştı. Ancak sis nedeniyle iniş yapamadı. Diğer uçaklar gibi 3-5 tur atmak yerine havada tam 16 tur attı! Havada 3,5 saat kalan uçak, daha sonra Samsun'a iniş yaptı. Uçağın yolcuları, karayolu ile Ordu ve Giresun'a taşındı.
Deniz üzerine inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanı, Avrupa'da ilk olma özelliği taşıyor.
Deniz üzerine inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanı, Avrupa'da ilk olma özelliği taşıyor.
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