Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını dün İstanbul'da restorasyonu tamamlanan Nusretiye Camii'nde kıldı. Ardından caminin açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra da yine restorasyonu tamamlanan Mısır Çarşısı'nın açılış töreninde bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Cumhur İttifakı'nda hep beraberiz. Aramızda ayrılık, gayrılık yok. Parlamento, Cumhur'un İttifakı ile daha güçlü. Cumhurbaşkanına ülke yönetme yetkisi verirken, onu Meclis'te yalnız bırakmak da olmaz."
'İNANIN VATAN ELDEN GİDERDİ '
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında muhalefeti de eleştirdi. Şunları söyledi: "15 milletvekilini gitti bir partiye verdi. Niye 'grup kur' diye. Parlamentoda sıralara baktık o milletvekilleri yok. Sizden bu millete fayda olmaz. Demokrasi dürüstlüktür. Tüm amaçları Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek. Diyelim ki bunu başardınız ve yönetimi devraldınız, siz millete ne vaat ediyorsunuz? Siz ülkeye hangi büyük yatırımları yapacaksınız? Onu söyleyin. Sizin başınızdaki şahıs zaten SSK Genel Müdürü'yken bu milleti inim inim inleten kişidir. Eğer bize saldıranlar, Afrin'de bunlar iktidarda olsa inanın vatan elden giderdi."
SIRADA MENBİÇ VE İDLİB VAR
ERDOĞAN "İstanbul Gençlik Festivali Gençler ile Buluşma" programında konuştu. Afrin operasyonuna dair de açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı, "Afrin'de güvenliği tesis edene kadar oradayız. sonra önümüzde Münbiç var, İdlib var" dedi. Erdoğan, hayatında en çok iz - bırakan kişinin Üstad Necip Fazıl Kısakürek olduğunu ifade etti.
Mısır Çarşısı'nda bulunan yabancı turistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.
'İNANIN VATAN ELDEN GİDERDİ '
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında muhalefeti de eleştirdi. Şunları söyledi: "15 milletvekilini gitti bir partiye verdi. Niye 'grup kur' diye. Parlamentoda sıralara baktık o milletvekilleri yok. Sizden bu millete fayda olmaz. Demokrasi dürüstlüktür. Tüm amaçları Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek. Diyelim ki bunu başardınız ve yönetimi devraldınız, siz millete ne vaat ediyorsunuz? Siz ülkeye hangi büyük yatırımları yapacaksınız? Onu söyleyin. Sizin başınızdaki şahıs zaten SSK Genel Müdürü'yken bu milleti inim inim inleten kişidir. Eğer bize saldıranlar, Afrin'de bunlar iktidarda olsa inanın vatan elden giderdi."
SIRADA MENBİÇ VE İDLİB VAR
ERDOĞAN "İstanbul Gençlik Festivali Gençler ile Buluşma" programında konuştu. Afrin operasyonuna dair de açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı, "Afrin'de güvenliği tesis edene kadar oradayız. sonra önümüzde Münbiç var, İdlib var" dedi. Erdoğan, hayatında en çok iz - bırakan kişinin Üstad Necip Fazıl Kısakürek olduğunu ifade etti.
Mısır Çarşısı'nda bulunan yabancı turistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.
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