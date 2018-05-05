Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine harekete geçti. Akyazı İlçesi'nde durdurulan bir araçta arama gerçekleştirildi. Aramada 2 adet 15 sayfadan oluşan üzerinde İbranice yazı ve semboller bulunan kurşun levhalı kitap ve bir adet 22 sayfadan oluşan üzerinde İbranice yazı ve semboller bulunan deri kitap ele geçirildi. Araçtaki T.D. ve A.İ.D. gözaltına alınırken, ele geçirilen eserler Sakarya Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Tarihi operasyon
Etiketler: Sakarya , tarihi eser , operasyon , çalıntı , Kaçakçılık
- 05 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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