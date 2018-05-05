Senin yüzünden!

Adana'da 4 kadına sahte dudak dolgusu yapan "sahte doktor" Soner Gülnaz'ın bir benzeri de İngiltere'de ortaya çıktı. Londra'da yaşayan Ozan Melin, kendisini "estetik cerrah" olarak tanıttı. Tıp eğitimini Türkiye'de ve ABD'de aldığını söyleyerek insanları kandırdı. Sahte doktor, güzelleşmek isteyen kadınlara botoks yaptı. Uygulamanın ardından yüzleri şişen ve tanınmaz hale gelen mağdurlar, Melin'e dava açtı.
Açılan soruşturmada, doktor olmadığı anlaşıldı. Sahte doktorun, kadınlara ciddi yan etkileri olan kimyasal maddeler enjekte ettiği saptandı. İngiltere'yi karıştıran Melin, hakim karşısına çıktı. Şikayetçiler ise sahte botoksun ardından yüzlerinin geldiği hali gösteren fotorafları mahkemeyle paylaştı. Şartlı tahliye edilen Melin hakkındaki kararın 8 Haziran'da verileceği açıklandı. Melin'in kadınları evlerinde ve güzellik salonlarında ziyaret ettiği açıklandı.
Açılan soruşturmada, doktor olmadığı anlaşıldı. Sahte doktorun, kadınlara ciddi yan etkileri olan kimyasal maddeler enjekte ettiği saptandı. İngiltere'yi karıştıran Melin, hakim karşısına çıktı. Şikayetçiler ise sahte botoksun ardından yüzlerinin geldiği hali gösteren fotorafları mahkemeyle paylaştı. Şartlı tahliye edilen Melin hakkındaki kararın 8 Haziran'da verileceği açıklandı. Melin'in kadınları evlerinde ve güzellik salonlarında ziyaret ettiği açıklandı.
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