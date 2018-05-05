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Senin yüzünden!

’da yaşayan , kendisini doktor olarak tanıttı. Kandırdığı kadınlara yaptı. Yüzleri tanınmaz hale gelen mağdurlar dava açtı. Ülke karıştı...

Senin yüzünden!
Adana'da 4 kadına sahte dudak dolgusu yapan "sahte doktor" Soner Gülnaz'ın bir benzeri de İngiltere'de ortaya çıktı. 'da yaşayan Ozan Melin, kendisini "estetik cerrah" olarak tanıttı. Tıp eğitimini 'de ve ABD'de aldığını söyleyerek insanları kandırdı. Sahte doktor, güzelleşmek isteyen kadınlara botoks yaptı. Uygulamanın ardından yüzleri şişen ve tanınmaz hale gelen mağdurlar, Melin'e dava açtı.



Açılan soruşturmada, doktor olmadığı anlaşıldı. Sahte doktorun, kadınlara ciddi yan etkileri olan kimyasal maddeler enjekte ettiği saptandı. 'yi karıştıran Melin, hakim karşısına çıktı. Şikayetçiler ise un ardından yüzlerinin geldiği hali gösteren fotorafları mahkemeyle paylaştı. Şartlı tahliye edilen Melin hakkındaki kararın 8 Haziran'da verileceği açıklandı. Melin'in kadınları evlerinde ve güzellik salonlarında ziyaret ettiği açıklandı.
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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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