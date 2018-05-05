Sallama çay!

Adana'nın Sarıçam İlçesi'ndeki yem paketleme fabrikasında çalışanlar dün fabrikanın hemen yanından geçen DSİ'ye ait sulama kanalında bir erkek cesedinin sürüklendiğini görünce polisi aradı. Ceset, akıntıyla birlikte sürüklenirken dalgıç polisler suya daldı. Bu sırada fabrikada çalışan işçilerden Mesut Yüce, kanalın kendilerine yakın tarafında bulunan cesedi fark etmesine rağmen bulunduğu yerden kıpırdamadı. Hatta fabrikanın kıyısındaki çardağa oturarak çay keyfi yaptı. Uzun süre ceset başında çay içip telefonuyla oynayan Yüce'nin umursamaz tavırları, herkesi hayretler içinde bıraktı. Bu sırada dalgıç polisler tarafından kanaldan çıkarılan ve üzerinde sadece şort bulunan ceset, morga kaldırıldı.