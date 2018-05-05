ALES hazırlıklarını sürdüren adaylar artık son hazırlıklarını yaparken ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) önemli bir hatırlatmada bulundu. Yapılan açıklamada Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) adaylarının sınav saatinden sonra binaya giriş izni verilmeyeceği bildirildi. İşte ALES süresiyle ilgili detaylar ve sınavda dikkat edilmesi gereken diğer hususlar!

ÖSYM, resmi internet sayfası ve Twitter hesabı üzerinden ALES 'e girecek adaylara saat uyarısında bulundu. Buna göre adaylar saat 10.00'dan sınav binalarına alınmayacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 6 Mayıs'ta uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ilk kez 81 ilde yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2.5 saat) olacak.



ALES'TE YANIMIZDA HANGİ BELGELER BULUNMALI?

Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı

Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı

ALES ÖNCESİ NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır.Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.



Sınava Giriş Belgesi'ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.