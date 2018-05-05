Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika şehrinden İstanbul'a giden özel Türk jeti 11 Mart'ta İran'ın Çarmahal ve Bahtiyari eyaletinde, Şehrekürd yakınlarında düşmüştü. Özel Türk jetinde hayatını kaybeden 10 kişinin cenazesine ulaşıldıktan kısa bir süre sonra bir kişinin cesedinin bulunamadığı açıklanmıştı. Kaptan pilotu Beril Gebeş'in cenazesi ile ilgili arama ve kurtarma çalışmalarına ilişkin Türkiye'nin İran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin açıklama yaptı. Tekin, Gebeş'in cenazesine ulaşılmamasının garip olduğunu belirterek, "Kazanın hemen ardından İran arama ve kurtarma ekipleri ve Türk ekiplerinin de desteği ile 3 hafta süren arama ve kurtarma çalışmalarında bölge ayrıntılı bir şekilde arandı. Fakat bulunamadı. Hava şartları ve nevruz nedeni çalışmalara ile ara verildi. İran makamlarına daha sonra tekrar girişimde bulunduk ve tekrar bir çalışma yapıldı. Ancak maalesef şu ana kadar bu konuda bir sonuç almış değiliz. 2 ay oldu ama hala bir haber yok" dedi.
İran’dan ses yok
İran’da düşerek 11 kişinin hayatını kaybettiği uçağın kaptan pilotu Beril Gebeş’in cesedine, kazanın üzerinden 2 ay geçmesine rağmen halen ulaşılamadı. İran büyükelçimiz Hakan Tekin, “Hala bir cevap yok” dedi
Etiketler: İran , Beril Gebeş , kaptan pilot , İstanbul , Türkiye , Türk Jeti , Mina Başaran
- 05 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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