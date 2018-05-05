Fransız havayolu şirketi Air France'ın grevler nedeniyle zararının şu ana kadar 269 Milyon Euro olduğu bildirildi. Fransa genelinde ulaşım çalışanlarını grevi her geçen gün büyüyor. Son olarak üniversite öğrencileri ulaşım çalışanlarının grevine destek verirken, Fransız havayolu şirketi çalışanlarının grevi nedeniyle Air France'nin 2018'in ilk çeyreğinde 270 Milyon Euro net zarar ettiği açıklandı. Grubun CFO'su Frederic Gagey, "Havayolu taşımacılığına yönelik talep açısından oldukça uygun bir dönem olan bu dönemden yararlanamamak çok büyük bir talihsizlik" diye konuştu.
Air France inişe geçti
Etiketler: Air France , Fransa , kriz , iflas
- 05 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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