İstanbul Beşiktaş'ta dün ilginç bir olay meydana geldi. Otomobiliyle ilerleyen sürücü, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırımı aşıp binanın 5 metrelik istinat duvarından aşağı uçtu. Park halinde bulunan 2 aracın üstüne düştü. Yardıma koşan vatandaşlar, otomobil sürücüsünü bulunduğu yerden çıkardı. Şans eseri yara almadan kurtuldu.
Uçan otomobil!
- 04 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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