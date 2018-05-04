Kepçe operatörü Musa Alerik, önceki gün Pazarkule Sınır Kapısı'nda yanlışlıkla Yunanistan tarafına geçti. Tutuklandı. Alerik, dün Orestiada Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Yunanistan'a yasa dışı giriş yapmaktan suçlu bulundu. 3 yıl tecilli 5 ay hapse ve bin 500 avro para cezasına mahkum edildi. Mahkeme, Alerik'in kullandığı iş makinasının aidiyetiyle ilgili belge bulunmaması nedeniyle araca el konulmasını da kararlaştırdı. Sınır dışı edilen Alerik'in ise ifadesinde "Edirne Belediyesi adına gümrük sahasındaki bölgede çalışırken yanlış manevra sonucu 1 metre kadar Yunan tarafına geçtiğimi fark ettim. Geri dönmek isterken gözaltına alındım" dedi.
Türk işçiye kepçe
Etiketler: Pazarkule Sınır Kapısı , Edirne , Yunanistan
- 04 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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