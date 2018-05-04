Son görüntü

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’da Şahin Can, ’tan görüntülü konuştuğu kız arkadaşıyla tartıştı. Beylik silahıyla canına kıydı. Sevgilisi neye uğradığını şaşırdı....

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Kız arkadaşıyla tartışan , görüntülü konuşma sırasında intihar etti. Genç kız şoka girdi. Olay dün 'da meydana geldi. Kelkit Jandarma Komando Asayiş Timi'nde görevli 22 yaşındaki Uzman Çavuş Şahin Can, Antalya'daki kız arkadaşıyla whatsapp üzerinden görüntülü konuşmaya başladı. Çift arasında tartışma çıktı. Öfkelenen Can, beylik silahını çıkardı, namluyu kendini çevirdi, tetiğe bastı. Başından vurulan genç, kanlar içinde yere yığıldı. Olayı cep telefonunun kamerasından canlı canlı gören kız ise neye uğradığını şaşırdı. Ailesi, polise haber verdi. Ekipler, uzman çavuşun evine gitti. Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Gümüşhane Adli Tıp Merkezine kaldırıldı. Zonguldak nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Can'ın 1 yıldır Kelkit ilçesinde görevli olduğu öğrenildi.

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