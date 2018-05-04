Kız arkadaşıyla tartışan uzman çavuş, görüntülü konuşma sırasında intihar etti. Genç kız şoka girdi. Olay dün Kütahya'da meydana geldi. Kelkit Jandarma Komando Asayiş Timi'nde görevli 22 yaşındaki Uzman Çavuş Şahin Can, Antalya'daki kız arkadaşıyla whatsapp üzerinden görüntülü konuşmaya başladı. Çift arasında tartışma çıktı. Öfkelenen Can, beylik silahını çıkardı, namluyu kendini çevirdi, tetiğe bastı. Başından vurulan genç, kanlar içinde yere yığıldı. Olayı cep telefonunun kamerasından canlı canlı gören kız ise neye uğradığını şaşırdı. Ailesi, polise haber verdi. Ekipler, uzman çavuşun evine gitti. Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Gümüşhane Adli Tıp Merkezine kaldırıldı. Zonguldak nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Can'ın 1 yıldır Kelkit ilçesinde görevli olduğu öğrenildi.
Son görüntü
Kütahya’da Uzman Çavuş Şahin Can, WhatsApp’tan görüntülü konuştuğu kız arkadaşıyla tartıştı. Beylik silahıyla canına kıydı. Sevgilisi neye uğradığını şaşırdı....
Etiketler: Kütahya , uzman çavuş , Çavuş Şahin Can , Zonguldak , Whatsapp , Antalya
- 04 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.