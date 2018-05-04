'Pisi pisi'ne gitti!

İstanbul Etiler'de bulanan ünlü kişilerin oturduğu Sarı Konaklar Sitesi'nde hırsızlık şoku devam ediyor. Kapalıçarşı'nın tanınmış işadamlarından Hakan Evin'in evinden 150 bin euroluk el işçiliği Hereke halısı çalındı. Evin'in gözü gibi baktığı halıyı, 'Şanslı' isimli kedisinden sakladığı, bu nedenle dolaba kaldırdığı anlaşıldı. Polis, sigortası olmadığı belirlenen değerli halıyı bulmak için çalışma başlattı. İşadamı Hakan Evin'in ifadesi üzerine, emniyet güçlerinin şüpheli olarak gördüğü kapıcı ve eve temizliğe giden kadını takibe aldığı öğrenildi. Büyük üzüntü yaşayan işadamı, "Bu halı, parasal değerinden çok benim için manevi olarak çok kıymetliydi. Başına bir şey gelmesin diye özel olarak koruyordum. Dünyada bir benzeri olmayan bu ipek halı bir sene boyuncu Amerika'daki dükkanımda sergilendi, çalınmadı. Burada çalındı. Resmen çocuğum kaybolmuş gibi. Senede 8 milyon lira aidat toplanan sitenin yönetemi ve güvenliğinin, hırsızlıkta ihmal- leri var. Bu arada hakkın- da 2 hırsızlık şüphesiyle tutunak bulunan binamızın kapıcısı hala görevine devam ediyor" diye konuştu.
Hakan Evin'in 3 yaşındaki Scottish Fold cinsi kedisi 'Şanslı'
Hollywood yıldızı Ben Affleck de işadamının müşterilerinden. Ünlü oyuncu, 220 bin dolara 7 halı satın almıştı.
Birçok ünlüye halı satan işadamı Hakan Evin'den eski ABD Başkanı ve Barbara Bush da alışveriş yapmıştı.
MEVLÜT YÜKSEL
Hakan Evin'in 3 yaşındaki Scottish Fold cinsi kedisi 'Şanslı'
Hollywood yıldızı Ben Affleck de işadamının müşterilerinden. Ünlü oyuncu, 220 bin dolara 7 halı satın almıştı.
Birçok ünlüye halı satan işadamı Hakan Evin'den eski ABD Başkanı ve Barbara Bush da alışveriş yapmıştı.
MEVLÜT YÜKSEL
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