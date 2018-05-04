Samsun'da, 'insanlık dersi' veren genç ortaya çıktı. 7'den 70'e herkesi duygulandıran olay önceki gün yaşandı. Tramvaya binen bir genç, yolcular arasındaki bir çocuğun ayakkabısının olmadığını anladı. Yerinden kalktı. Kendi ayakkabısını çıkarttı. Çocuğa giydirdiği ayakkabıların bağcıklarını da bağladı. Çorabıyla kalan gencin görüntüleri internette kısa sürede yayıldı. Herkes bu iyi insanın kim olduğunu merak etmeye başladı. Dün ise o gence ulaşıldı. Görüntülerdeki kişinin Irak uyruklu 21 yaşındaki Muhammed Alsamaraie olduğu anlaşıldı. 4 yıl önce Türkiye'ye gelen Alsamaraie'nin 3 yıldır Samsun'da yaşadığı, sanayide ve inşaatlarda çalıştığı öğrenildi. Gencin ayakkabılarını verdiği çocuk ise bulunmaya çalışılıyor.
Iraklı genç, ayakkabılarını çıplak ayakla gezen bir çocuğa vermişti.
Iraklı genç, ayakkabılarını çıplak ayakla gezen bir çocuğa vermişti.
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