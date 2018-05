Tayyip Erdoğan, Özbekistan ve Güney Kore gezisini takip eden gazetecilerle bir araya geldi. 24 Haziran 'daki seçim lerden Menbiç'e kadar önemli açıklamalar yaptı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri:tarihlerinde Özbekistan'a yaptığımız ziyarete Taşkent ile başlamıştık. Sayın Şavkat Mirziyoyev ikili ve heyetler arası yapmış olduğumuz görüşmelerde 24 anlaşma imzaladık. Buralar, bizim ana yurt olarak iyi değerlendirmemiz gereken yerler. Şavkat kardeşimle onu konuştuk, bizim yoğun bir şekilde Özbekistan- Türkiye veya diğer ana yurtlarımızla kültür turizmi paketlerini gerçekleştirerek ciddi bir hareketlilik meydana getirebiliriz. Beklentimiz bu yıl 40 milyon turist.seçim süreci ile ilgili manifestomuz hazır. Pazar günü İstanbul'da açıklayacağım. Seçim demokratik bir yarıştır, kendine güvenen herkes bu yarışta yer alabilir. Milletimize güvenimiz tam, milletimizin bize teveccühü ortada, burada da bir sıkıntı yok. 24 Haziran Türkiye için yeni bir dönem, yeni bir kırılma noktası olacak. Diğer adayların hedefini bilmiyorum. Ama bizim hedefimiz çok büyük. Daha güçlü, daha müreffeh ve daha özgür bir Türkiye'ye yürümekte kararlıyız. Bunları manifestomuzda açık ve net ortaya koyacağız.seçim atmosferine girdiği şu dönemde, Batı basınında Erdoğan aleyhtarı çağrılarda ve yazılarda artış gözleniyor. Bu durumu neye bağlıyorsunuz?) Bu yeni değil. Bunu daha önceki seçimlerde de gördük. Bunları hiç önemsemedik. Biz, bildiğimiz yoldan kararlı biçimde ilermeye, doğru olanı yapmayla devam edeceğiz.Türkiye'nin notunu düşürme hadisesi yeni değil. Bunlara artık alıştık. Bunların bu kararları her zaman siyasidir, politiktir. Seçim öncesinde yine böyle bir adım attılar. Seçimden sonra bunlar bu yanlış kararı geri almak, yine geri adım atmak zorunda kalacaklardır. Tüm göstergelerin iyi olduğu bir ortamda birilerinin not düşürmesinin bir anlamı yok. 13-15 Mayıs tarihlerinde Tatlı Dil forumu için İngiltere'de olacağız. Kraliçe ile, ayrıca Sayın May ile görüşmelerimiz olacak. Sözün özü, S&P'nin not düşürmesi Türkiye için herhangi bir şey ifade etmiyor.Erdoğan, milyarlarca dolarlık iş hacmine sahip Hyundai, SK, LG, Hanwha, Daelim ve GS firmalarının üst düzey yöneticilerini kabul etti. Erdoğan, ayrıca Samsung Dijital Şehri ziyaret etti. Bu sırada tesisteki dev ekranda "Sayın Cumhurbaşkanı'na şükranlarımızı ve takdirimizi en içtenlikle uzatmak isteriz" yazısı yer aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsung Dijital Şehri'ni gezdi. Şirketin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.