Havlama hapsi

Antalya'da, erken saatte havlayan köpeğin sesinden rahatsız olup sahibi Selçuk Atasoy'u (62) 7 kurşunla öldüren Erol Karayel (55), hakim karşısına çıktı. Ömür boyu hapisle yargılanan Karayel, "Kafama vurdu. 'Cankurtaran yok mu?' diye bağırdım. Kendimi korudum" dedi. Hakim, indirim uygulayarak Karayel'e 25 yıl ceza verdi.
Selçuk Atasoy
Erdoğan ÖZTÜRK
Selçuk Atasoy
Erdoğan ÖZTÜRK
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