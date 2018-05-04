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Havlama hapsi

Havlama hapsi
Antalya'da, erken saatte havlayan köpeğin sesinden rahatsız olup sahibi 'u (62) 7 kurşunla öldüren Erol Karayel (55), hakim karşısına çıktı. Ömür boyu hapisle yargılanan Karayel, "Kafama vurdu. 'Cankurtaran yok mu?' diye bağırdım. Kendimi korudum" dedi. Hakim, indirim uygulayarak Karayel'e 25 yıl ceza verdi.


Selçuk Atasoy


Erdoğan ÖZTÜRK
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