Gizemli gözaltı

ÇORUM, mezarlığa giderek ağlayan gizemli kıza kilitlendi. "Ulu Mezarlık" görevlileri, 1 hafta içinde 5 gece mezarlığa giderek 1982'de vefat eden Fatma Ç.'ye ait kabrin başında ağlayan kızı bulmak için harekete geçti. Görevliler, durumu polise haber verdi. Bölgeye, ekipler sevk edildi. 1 Mayıs'ta siyah kıyafetli kız, yine aynı mezarın başına gitti. Ancak polisin yakalamaya çalıştığı kız, izini kaybettirdi. Gizemli kız, Türkiye'nin gündemine yerleşti. Genç kızın kimliğinin belirlenmesi için Fatma Ç.'nin mezarını gören bir ağaca güvenlik kamerası yerleştirildi. Polis, önceki gece yine mezarlıkta hazırola geçti. Meraklı vatandaşlar ise gizemli kızı görmek umuduyla mezarlığa akın etti. Bazı kişilerin, çalışmaları cep telefonları ile görüntülemeye çalışması, bazılarının da çekirdek çitleyerek olup bitenleri seyretmesi dikkat çekti. Polis engelini aşamayan bir grup genç ise mezarlığa girmek istedi. Polis ise gençlere müdahale etti. 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Polis ekipleri, mezarlıkta ağlayan gizemli kızı bulmak için mezarlıktan ayrılmıyor.
Polis ekipleri, mezarlıkta ağlayan gizemli kızı bulmak için mezarlıktan ayrılmıyor.
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