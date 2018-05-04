Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarihi Mısır Çarşısı restorasyon sonrası açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor...

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Erdoğan, "15 Milyon TL'lik maliyetle tamamlanan Mısır Çarşısı eskisinden daha sağlam, daha güzel bir görünüşe kavuştu. Turizm maruz kaldığımız saldırılardan dolayı düşüş yaşamıştı. Bu sene inşallah 40 milyon turist bekliyoruz. Kardeşlerim, bizim elimizde İstanbul gibi bir hazine varken, bu milletin sırtı yere gelmez, merak etmeyin. Cumhuriyet döneminde İstanbul'u haketmediği şekilde yönettiğimizi de kabul etmeliyiz. Ecdadın asırlar boyunca emanet ettiği güzellikleri korumak yerine çirkin yapıların hakim olmasına müsaade ettik. Siz insanlara eğer yaşayacakları imkanları, alt yapıyı sunamazsanız, onlar da gider nereyi bulursa yerleşir. Milletin ekmeğini karneye bağlayan, inancı ile uğraşan sur içinde mescit bırakmayan tek parti iktidarı vardı." dedi.

İstanbul'u CHP Belediyesi'nden aldım diyen Erdoğan, "Milletin ekmeğini karneye bağlayan, inancı ile uğraşan sur içinde mescit bırakmayan tek parti iktidarı vardı. CHP zihniyeti kirliliktir. CHP zihniyeti çöp dağlarıdır. Bunları yaşayanlara soracaksınız gençler. Milletimizin Menderes ile yapmaya çalıştığı atılımın önünü iftiralarla kesen bu zihniyetin yaptıklarının bedeli çok ağırdır." diye konuştu.

Yönetim sisteminin değişmesine değinen Erdoğan, "24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçecek miyiz? Bunun için çalışacak mıyız? Durmak yok yola devam. Biz kendimiz için değil, ülkemiz ve milletimizin geleceği için bu yönetim sisteminde değişikliği yaptık. Yönetim sistemi değişikliği hem Meclis'te hem de milletimizle çok geniş bir uzlaşma gerektirdiği için kimse başaramamıştı, biz başardık. 2014 yılında milletimin oylarıyla seçildiğimde farklı bir cumhurbaşkanı olacağım dedim. Alıştığınız gibi Çankaya'da oturup, sorumluluk üstlenmeyen bir Cumhurbaşkanı olmayacağım demiştim. Orada farklı bir cumhurbaşkanlığı sürecini başlattık. 7 Haziran seçimlerinde hükümet kurulamayınca, Anayasa'nın verdiği yetkiyle ülkeyi tekrar seçime götürerek milletimizin zarar görmesini engellemiş olduk. 1 Kasım'da size geldik. Ve Kasım'da siz nihai kararı verdiniz. Yeniden AK Parti iktidarı dediniz."