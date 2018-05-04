Beyaz canavar

İzmir Dikili'de 5 kişiye mezar olan otomobilden tek sağ kurtulan kişi olan 10 yaşındaki Yağmur Karabulut kaza anını Takvim'e anlattı. Kendilerine arkadan başka bir aracın çarpması sonucu amcasının direksiyon hakimiyetini kaybederek tur otobüsü ile çarpıştığını söyleyen Yağmur Karabulut, "Kazadan sonra kuzenlerim amcam ve yengem hareketsiz halde yatıyordu. Ama ben kendimdeydim. Her şeyi hatırlıyorum. Sonra bir kadın yanıma gelip 'iyi misin kızım? Annen baban nerede?' dedi. Ben de evde olduklarını söyleyip telefon numaralarını verdim. Kadın anne ve babamı arayıp kazayı haber verdi. O beyaz araba bize arkadan çarpmasaydı bu kaza yaşanmazdı. Kuzenlerim, amcam ve yengem ölmeyecekti" diye konuştu. Kazanın üzüntüsünü yaşayan dede Naci Karabulut, "Savcılık tarafından arkadan çarpıp kaçan başka bir araç olduğu kesinleşti. Şu anda jandarma tarafından kaçan o beyaz araç ve sürücüsü bulunmaya çalışılıyor. Kaçan aracı gören vatandaşlarımız varsa jandarmaya ve polise bilgi versin. Bu kaza aydınlatılsın istiyorum" şeklinde konuştu.
Kazadan yaralı kurtulan Yağmur Karabulut, kendilerine beyaz bir aracın çarptığını anlattı.
Feci kazada, sürücü Bülent Karabulut, eşi Ebru, çocukları Çınar (4), Ege ve Cansın (14) hayatını kaybetmişti.
Ceyhan TORLAK
Kazadan yaralı kurtulan Yağmur Karabulut, kendilerine beyaz bir aracın çarptığını anlattı.
Feci kazada, sürücü Bülent Karabulut, eşi Ebru, çocukları Çınar (4), Ege ve Cansın (14) hayatını kaybetmişti.
Ceyhan TORLAK
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